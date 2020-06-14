台中市陳姓嫌犯因不滿男姓友人向妻子借了104萬元不還，日前相約在豐原區一處鐵皮屋談判，但過程中雙方一言不合爆發口角，陳嫌就拿鐵皮屋裡頭的水管、棍棒等鈍器攻擊男子，因用力過猛男子當場失去呼吸心跳，一旁友人竟提議將遺體棄置在銅鑼山中，2人半夜開車前往銅鑼山深處，並選定一處峭壁後，將死者遺體推入溪谷中。警消耗費2個多小時才找到遺體。

警方表示，案發4天後，陳嫌心裡不安向警方自首，並供出棄屍位置。在陳嫌自首後，警方13日派員前往該處深山搜索，發現棄屍地點極其荒涼，產業道路上滿滿都是爛泥巴，汽車根本無法通行，只能靠人力徒步走上半個多小時才能到達，且一旁還有台電的高壓電塔，四周荒煙漫草，別說是住戶，民眾若非特意，平時也不會經過，2人也是看準棄屍於此處無人會發現，才將遺體丟棄此處。

最後終於在一處將近垂直的峭壁樹幹上發現死者遺體，由於當地位置陡峭，根本沒有地方架設吊掛機具，搜救人員只好懸空作業，緩慢的將死者遺體拉起，足足花了2多小時，遺體終於在13日深夜11時許返回路面，而陳嫌與好友涉嫌過失殺人，在昨深夜遭警方移送地檢署偵辦。

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(中時電子報)