台中發生討債殺人棄屍案，2名陳姓嫌犯13日下午由律師陪同自首，一致供稱「在鐵皮屋打死人、2人都有動手」，遺體棄置50公里外的苗栗山區，由於地處偏避不排除凶嫌曾參與該處搜救任務。警方漏夜20公尺深的懸崖樹上尋獲遺體，而神岡偏僻鐵皮屋疑遭整理過，是否為命案現場有待查證，專案小組並尋獲多部車輛，不排除其他人涉案。

警方調查，46歲陳姓主嫌不滿死者積欠妻子100多萬元債務，2年多來藉故拖延還款，代妻出面追討不成，9日深夜與死者相約在神岡自住的鐵皮屋內談判。當晚同為吉普車友的49歲陳姓友人也登門，3人一邊喬債務，一邊喝酒。

酒過三巡之後，雙方談判破裂，一言不合引發激烈口角及肢體衝突。陳姓主嫌及陳姓友人隨手拿起一旁的水管，朝陳姓死者猛抽，同時徒手毆打，直到死者無法求饒才停手。

據了解，2名凶嫌自首時異口同聲供稱，10日凌晨酒醒之後，發現死者躺在地上已經氣絕，連夜將遺體搬上車輛，跨縣市開車到50公里外的苗栗銅鑼偏僻山區，將遺體推落數十公尺深的懸崖棄置。

2名陳姓嫌犯犯後良心不安，躲了3天之後，昨下午2時許在律師陪同下，向台中市刑大自首。專案小組兵分多路，連夜趕赴苗栗銅鑼山區尋屍，並依據嫌犯供詞，前往發生命案的鐵皮屋蒐證，現場明顯整理過，鑑識人員找到水管等相關證物，不排除背後有高人指點。

專案小組與救難協會漏夜搜尋，昨深夜10時許在20公尺深峭壁發現疑似死者衣物，經人員垂降，將屍袋套進屍體，並用安全繩索將屍體拉上路面。救難協會人員表示，死者身上多處擦挫傷，且四肢有明顯瘀青。

外傳凶嫌為救難協會成員，曾參與棄屍地的搜救任務，因此熟悉山區地形。豐原分局偵查隊長洪再德對此不願證實，僅表示全案報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，依傷害致死方向進行偵辦。檢方預定今日相驗，將查明死後棄屍或生前遭推落懸崖。

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(中時 )