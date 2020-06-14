中科院日前在台東及屏東基地進行飛彈試射，外界猜測極可能是天弓三型增程型飛彈攔截測試，但中科院不願評論，綠委王定宇在臉書直言，中科院進行「新型飛彈實彈射擊測試」，引發外界抨擊王定宇有洩漏軍事機密之嫌。國民黨立委林奕華感嘆，綠媒、綠委接連洩密，難道蔡英文總統是塑膠？

中科院日前在台東及九鵬基地進行飛彈試射，由於射擊通報空域管制範圍相當大，高度也標示為「無限高」，外界認為極有可能是中科院進行天弓三型增程型飛彈攔截測試，但中科院不願證實傳聞。不過，王定宇竟在臉書表示，中科院發射有「台版薩德」稱號的「天弓三型增程型飛彈」進行作戰測試。等同間接證實中科院試射天弓三型飛彈消息。

對此，林奕華在臉書發文表示，有夠瓜張！綠媒、綠委接連洩密，難道蔡英文總統是塑膠？

別以為一句舔共或是中共同路人，就可以呼嚨人民。現在民進黨就是要繼續旋轉是嗎？如果不是機密，中科院幹嘛講得那麼曖昧？如果不是機密，媒體又幹嘛只敢寫「有關人士」？難道忘了李登輝一句啞巴彈，害死了多少情治人員？現在為了衝聲量、衝獨家，又不知要犧牲多少國家利益？這樣不是好棒棒，而是豬隊友！

林奕華強調，要證明中華民國有堅強的國防實力，現在民進黨政府有兩個機會！第一：小英總統登釣魚台宣示主權。有天弓飛彈護體，相信日本人都會嚇到吃手手！第二：下會期推動正名、制憲。對岸都已經向民進黨的台獨神主牌嗆聲，難道民進黨可以忍？這樣怎麼對得起鄭南榕？民進黨可以輸，但台灣阿母不能輸。有飛彈護體還忍讓，以後民進黨怎麼大聲罵人家舔共、中共同路人呢？

林奕華感嘆，噢，不！一切都是假的，民進黨早就忘了鄭南榕，現在只有朕難容了！

(中時電子報)