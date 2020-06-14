吳怡農今出席米食推廣活動，展現高人氣。（陳人齊攝）

吳怡農親自下麵，自爆平常很少開伙。（陳人齊攝）

現場農夫農婦爭相排隊與吳怡農合影留念，人氣相當旺。（陳人齊攝）

衛福部長陳時中憑著防疫累積高人氣，頻頻被外界點名是綠營2022年參選台北市長的最佳人選，日前更在廣播節目中鬆口，表示選台北市長「那是以後的事」，而先前被認為是參選台北市長最佳人選的吳怡農，今則大方表態，認為若由陳時中參選北市長，會是很好的人選。

吳怡農今參加農委會農糧署舉辦的「原來米可以這樣吃」的米食推廣活動時，受到大批媒體包圍，現場農夫農婦們更爭相求合照，人氣依然相當旺，但他在談到是否會參選2022台北市長的議題時，則推舉衛福部長陳時中，大讚會是相當好的人選。

外傳國民黨有意推出藍版吳怡農封號的不分區立委吳怡玎參選8月15日的高雄市長補選，吳怡農表示自己不認識吳怡玎，但先前雙方辦公室針對推動18歲公民權時有互動過，希望未來有機會兩人能夠多聊聊，但無論推誰出來參選，最重要的就是民主精神。

吳怡農指出，過去半年來自己在全國各地做演講，重點是要跟更多年輕朋友探討公民參與以及全民國防的重要性，並未鬆口政治生涯的下一步。

而吳怡農也在活動中大展廚藝，親自「下麵」給現場多位農夫農婦享用，但他也自爆，平常在家並不會下廚，「只會煮泡麵」，雲林立委蘇治芬更頻頻指導吳怡儂料理方式，並大虧吳怡農「平常沒在做家事」。

由於今日活動主題為米食推廣，因此吳怡農所煮的麵為一款無添加麩質的百分百糙米麵，業者指出，這款快煮麵是用百分百台灣有機糙米所製成，沒有添加小麥蛋白與麵粉，相當適合麩質過敏的消費者，吃麵食胃會不舒服的人食用，內附醬包也無添加麩質與化學添加物，相當適合一般生活忙碌的年輕人做使用。

(中時 )