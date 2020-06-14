俗稱「超級搖頭丸」、在國內列為第2級毒品的PMMA（副甲氧基甲基安非他命），近一個月奪走基隆市6條人命，其中最年輕的16歲高職生，在家中抽搐發抖，送醫後仍然不治，另一名媽媽下班返家，看到年僅17歲的兒子，全身僅穿內褲陳屍在床上。

台灣高檢署今年初發現，PMMA於2019年10月至12月短短3個月內，就有34件施用含PMMA的毒品致死案例；尤其12月最嚴重，死者平均年齡26歲，當時年紀最小的僅17歲。

據《自由時報》報導，基隆近1個月內有6人因施用摻有PMMA的毒咖啡包身亡，其中年輕最輕是就讀高一的16歲林姓死者學生，他在家中突然抽搐、發抖，被緊急送醫仍不治，而警方事後在死者的手機內，發現毒咖啡包的照片，成為國內施用PMMA年紀最小身亡者。

另一名17歲少年，日前陳屍家中房間床上，是被下班的媽媽發現，警方也發現該名少年的包包內有8包使用過的毒咖啡包。

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(中時電子報)