東引島燈塔是我國最早使用紗罩白熱燈的燈塔，現已改用燈泡發光。（航港局提供）

有逾百年歷史的國定古蹟「東莒島」燈塔及「東引島」燈塔，自去年3月20日起封閉整修，交通部航港局表示，經過一年多努力，現已完成整建工作，即日起全區重新對外開放。

東莒島燈塔位於連江縣東莒島東北角上，為白色圓型直筒狀花崗石結構燈塔，於西元1872年建立，塔齡將近150年；東引島燈塔位於連江縣東引島樂華村東坡山腰，塔身為白色圓型磚造，扇型地基由花崗石板舖成，於西元1904年興建，塔齡將近116年。

由於長期以來因應航行安全及使用需要，燈塔及園區內附屬建物須整建、汰舊換先，航港局自2017年起展開傳統技藝調查研究、規劃設計及施工，自2019年3月20日起封閉整修，2座燈塔施工經費2200萬元。

交通部航港局副局長劉志鴻說，維修主要項目包含：主燈塔身、穹窿、避雷設施及其附屬建物結構、電氣管線、消防系統做修繕，其中最重要還是電器管線，因為相當老舊，為了安全趁此次汰換，很幸運趕在疫情剛結束、大解封整建完畢剛好啟用。

連江縣政府於5、6月間推出馬祖藍眼淚，整建完畢剛好配合景點推出，不僅指引船隻返航，高聳建築亦是吸引遊客朝聖的重要地標，且整建後東莒島燈塔設有靜態文史室、東引島燈塔建置互動多媒體設施，提供參觀民眾友善且多元的遊憩新體驗。

(中時 )