端午連假是新冠肺炎疫情解封後的第一個連續假期，花蓮旅遊熱潮逐漸升溫，花蓮旅館、民宿訂房狀況幾乎滿棚，花蓮縣府推動團客國旅商機，加碼散客「遊花蓮、抽汽車」方案，蘇花改也擬增速至70公里。民眾悶了好久，終於等到疫情鬆綁，預期花東將會有一波「報復性旅遊」出現。

中央疫情指揮中心6月7日宣布國內防疫正式解封後，國內旅遊似乎有逐漸回溫的趨勢。花蓮縣觀光旅館公會理事長高水祿說，端午連假25、26日飯店幾乎滿房，27、28日住房率也高達 8、9成。疫情控制後，縣府積極推動觀光，加上優惠專案，很多民眾皆享受優惠，加上蘇花改擬提速至70公里，8、9成民眾選擇自駕。

花蓮縣民宿協會理事長葉陳錦也說，端午連假，民宿訂房狀況良好，25、26日幾乎全滿，前後較差，但比起以往好很多。目前散客居多，各行各業皆有回溫的趨勢，非常看好連假到暑假這段期間。

天成飯店集團品牌行銷公關總監趙芝綺也說，解封後，花蓮的好山好水好空氣成為優勢，端午連假幾乎滿房，即使連假最後一天，住房率也高達9成。近期許多公司行號員工旅遊因疫情紛紛轉向國內旅遊，7、8月的住房率也近8成，預估後續國旅補助與振興三倍券的助益下，可以再提升整體業績1成左右。

端午連假是疫情穩定後第一個連假，民眾終於可以大解放，出外透透氣。高雄市13日爆發上呼吸道感染群聚的消息，業者對此表示，相關防疫措施仍不敢鬆懈，會延續過去量體溫、酒精消毒等。

(中時 )