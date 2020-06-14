台南左鎮化石園區於去年5月12日正式開幕，成功為台南近山區域引入大量遊客，14日上午遊客突破52萬人次大關，台南市長黃偉哲特別到園區頒發第52萬名幸運遊客1＋1一年暢遊券及豐盛禮物，來自嘉義的黃小妹妹一家人首次造訪化石園區就中大獎，直呼「實在是太幸運了！」全家開心與市長合影。

為了慶祝左鎮化石園區達成52萬人次入園佳績，台南市文化局特別舉行「2020我愛你－52萬名探險家達陣」活動，第52萬名入園的幸運遊客可獲得「1＋1一年無限入園年票」，幸運得主只要持此張特殊票券，1年內皆可與1位陪同者無限暢遊園區。

來自嘉義市林森國小一年的黃小妹妹，一家三代同堂5人首次到左鎮化石園區參觀，就幸運成為第52萬名入園遊客，全家喜出望外，還抱走早坂犀登山帽、演化天空掛帳、早坂犀提袋、園區明信片、koko玩偶等豐盛禮物。黃偉哲也貼心送上前後一組旅客提袋、掛帳、明信片、玩偶等安慰獎。

由於新冠肺炎疫情因素，左鎮化石園區今年自春節假期後與國內許多景點一樣都面臨不小衝擊，但隨著疫情趨緩，園區人潮逐漸回流，加上新特展「鰭幻足跡」甫一推出即有好口碑，園區參觀人次5月底就突破50萬人次大關。

為迎接防疫新生活，左鎮化石園區舉辦「2020我愛你－52萬名探險家達陣」優惠活動，不只是第52萬名進場幸運兒受惠，15日周一更要贈送前100名入園的遊客特色明信片；購買「全票」入場的民眾，更有機會抽中全新亮相的限量的吉祥物小玩偶。

黃偉哲表示，化石園區自去年開幕以來，將左鎮這一個寂靜的小城，重新注入生命力，不僅為左鎮地區創造驚人的觀光熱潮，也為台南山區增添觀光能量。化石園區所蘊藏的豐富館藏與知識教育也是各級學校、教育團體戶外教學的最佳選擇，誠摯歡迎各位大小朋友一起來左鎮遊玩。

(中時 )