台中市家庭教育中心與啟明學校「當我們同載一騎 拉近你我的心」親職教育活動。(台中市政府提供／陳世宗台中傳真)

台中市家庭教育中心為解決現代父母對於教養孩子的擔憂和困惑，特別針對有特殊需求的家庭協助辦理一系列相關的親職教育活動，幫助父母強化與子女間溝通的技巧，並培養如同朋友般談心對話的關係，14日與台中市立啟明學校辦理「當我們同載一騎」親職教育活動，拉近父母與子女間的情感距離。

市議員陳清龍說，啟明學校學生大多從小離鄉背井到外地求學或奔波於各項復健療育，較少有家庭團聚的時間，且青少年時期的學生較為叛逆，與家人聚少離多。為了建立親、師、生間更完善的溝通管道，台中市家庭教育中心結合學校在地特色，藉由親子共同騎乘協力車的方式及活潑有趣的團康活動，徜徉於后豐鐵馬及東豐鐵馬道間。

夏日涼風拂在臉上，另有一番幸福的感覺，飽覽沿途美麗的風光，同時享用美味的餐點，讓大家在假日悠閒的時光，能享受天倫之樂，不僅在台中啟明的求學生涯中留下美好的回憶，更能將學生、家庭與學校間做緊密的結合。

親子教育活動吸引35個家庭報名參加，成員包含該校學生、學生父母及手足，共計170名。台南大學林慶仁教授更以親身的經歷為所有與會者進行一場精闢的家庭教育演講；林慶仁鼓勵大家：「在學習與運動之餘，能重視家庭的系統架構，即每個家庭成員的需求及特性皆被重視，共同走出家園，呈現每個家庭的優勢及核心價值！」

啟明學校校長廖連喜說，家(House)是孩子一個重要的居所及環境，家庭(Home)更是成長過程中非常重要的一環，融入愛與溫度，會讓孩子得到更適切的發展。藉由家庭日具體的活動，讓孩子更積極及正向的與家庭溝通及連結，達到家庭教育之目的。

家庭教育中心指出，這項親職教育活動深具意義，能落實Family「Father ＆ Mother, I Love You」親子關係的密切連結，家庭教育中心會繼續不定期在各社區、鄰里中心、社教單位結合區域推展各項親職教育活動。

(中時 )