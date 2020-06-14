副總統賴清德(左)攜帶綠豆沙肯定勞工局房屋修繕志工團隊。(曹婷婷攝)

副總統賴清德(左)今日化身「修繕志工」，回台南慰問龍崎區1戶弱勢獨居長者，將複製勞工局房屋修繕志工團隊經驗到全國。(曹婷婷攝)

副總統賴清德今日化身「修繕志工」，回台南慰問龍崎區1戶弱勢獨居長者，並攜帶綠豆沙肯定勞工局房屋修繕志工團隊；賴清德表示，看見這幾年來各工會志工夥伴們的善行成果真的很感動，未來計畫將台南這套結合志工、政府與民間合作、特有人情味的「房屋修繕」經驗，傳承至全國各縣市，幫助更多艱苦人。

龍崎修繕案為市府勞工局113戶案家，案主為中風獨居老者，屋瓦已殘舊破損、房屋左側牆垣已倒塌，加上屋內無盥洗和如廁空間，案主要冒著跌倒風險至屋外上流動廁所。1個月來分別由泥水、金屬、電氣、木工、鋁製品、油漆、餐飲工會等志工接力修繕，這次也要特別感謝連景公司協助搭設鷹架，提供志工安全修繕環境。

台南市政府勞工局自2013年起為了照顧轄內弱勢職災勞工，並協助改善職災勞工居住生活環境，首創全國「住安心享溫馨」職災勞工家庭房屋修繕計畫，結合大台南總工會、社團法人台南市勞工志願服務協會、台南市木工業、電氣業、泥水業、油漆工程、金屬建築結構及零組件製造、鋁製品製造裝配職業工會和餐飲產業工會等9大志工夥伴為轄內職災勞工修繕房屋。

賴清德時任台南市長就非常注重扶助轄內弱勢家庭，不僅將「公益向上」列為當時台南市政府推動市政的重要政策外，亦致力於推動台南市政府成為一個做善事的政府，2014年6月至善化區看到木工工會志工夥伴幫胡姓職災勞工修繕房屋內心很感動，然而轄內除了弱勢職災勞工家庭外，尚有許多弱勢家庭或勞工等因經濟條件不佳，無法享有基本的居住生活品質。

因此，市府當時連結財團法人杜萬全社會福利慈善事業基金會捐助350萬元作為材料費，並將房屋修繕計畫從原本的職災家庭擴大至獨居弱勢家庭，直到今日已走過8個年頭，幫助台南市、雲林縣、嘉義市、屏東縣等弱勢職災勞工家庭房屋修繕達113戶。

勞工局指出，黃偉哲市長接任市長後，也期許台南市政府是一個對市民有情有疼心的政府，因此非常支持與感佩大台南總工會等工會修繕志工善舉，上任迄今，已完成31戶房屋修繕中，有4戶是原住民服務案。

今天勞工局也偕泥水工會志工前往後壁區新港東協助一名68歲罹患大腸癌的獨居老者，該戶葉姓案主原先屋中的廁所已老舊(坐式馬桶已嚴重傾塌不穩)，廁所上方所搭蓋的波浪板已破損，加上屋中無完善的盥洗空間，為改善葉姓案主生活品質、解決居住衛生問題，今日由泥水進行浴室地坪混凝土、地面水泥粉光施工。

勞工局長王鑫基說，很榮幸今天陪伴副總統賴清德到龍崎探望案家和關懷志工，也感謝許又仁議員、在地林里長到場關心，感謝志工團隊協助得以讓無力負擔修繕費用的獨居老者解決住的問題，看見這些獨居長輩住的安全、有好的生活品質，即是勞工局推動行「繕」目的。

(中時 )