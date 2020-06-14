美警擊斃非裔 抗議者火大燒了溫蒂漢堡餐廳

美國喬治亞州亞特蘭大非裔青年12日晚將車停在溫蒂漢堡（Wendy's）得來速車道，並在車中睡著，影響顧客訂餐，店內員工報警處理。結果他拒捕被警擊斃，引發抗議民眾怒火，放火燒了餐廳。而更令人捏把冷汗的，便是餐廳旁就是加油站。

據當地媒體報導，抗議27歲非裔男子布魯克斯（Rayshard Brooks）被警方擊斃的群眾打破餐廳窗戶，並在餐廳內放煙火。而除了高呼「布魯克斯」的示威者外，抗議非裔男子佛洛伊德（George Floyd）壓頸致死案的示威者也加入了他們抗議的行列。

亞特蘭大消防救援隊在推特上說，整座餐廳都被大火吞噬，而餐廳就在加油站旁，消防隊只好在旁待命，等到能安全介入時再採取行動。不過，事發當時，還好沒有人在餐廳內。

Fire at Wendy's on University Ave in southwest Atlanta raging. A night to remember in Atlanta: Rayshard Brooks shot by an officer, the chief of Atlanta police resigned, and protesters stormed the interstate. Now, fire. #AtlantaShooting #AtlantaProtest pic.twitter.com/Fgjq7jhDiZ — Ric Garni (@RICGARNI) June 14, 2020

而稍早亞特蘭大市長芭頓姆絲（Keisha Lance Bottoms）說，她已接受警察首長席爾姿（Erika Shields）的辭呈。

(中時電子報)