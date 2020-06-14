「強強滾大哥」張銘誌在臉書貼出一張圖，並諷刺「偉大了執政黨，有必要搞那麼複雜嗎？」（擷取自強強滾大哥臉書）

為振興經濟，行政院日前公布振興三倍券實施內容，自7月15日開始，民眾可依自己的使用習慣，選擇紙本、行動支付、電子票證或信用卡，到全國店家使用振興三倍券。對此，「強強滾大哥」張銘誌直言「偉大了執政黨，有必要搞那麼複雜嗎？」

對於振興三倍券領取方式，有紙本券和數位券。紙本券花1,000元可以買到一本3,000元的三倍券，內含200元券五張、500元券四張；數位券則有行動支付、電子票證和信用卡，綁定後累積消費滿3,000元就會回饋2,000元。其使用時間從7月15日開始消費，但必須在12月31日前使用完，否則會失效。

對此，「強強滾大哥」張銘誌在臉書貼出一張圖，該圖為振興券使用說明，包括發放方式、使用方式以及領取對象等。張銘誌對此表示，偉大了執政黨，有必要搞那麼複雜嗎？

網友則紛紛有感而發表示「現金比較好，又不用浪費錢印紙張」、「讓人民忙到頭昏，忘了執政者的缺失」、「把簡單的事情搞複雜」、「懷念實領3600，沒限制消費」、「直接發消費券3000元就好了，怎麼會這樣搞的老百姓怨聲一堆莫名其妙」、「一黨專政的後遺症，紓困做的差、振興券做的差、醫材糾紛做的差，以後還會更多」。

(中時電子報)