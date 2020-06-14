古曜威第一條Cover影片、翻唱電視劇《我們與惡》的劇情插曲〈路過人間〉，邀請好友董梓甯（梓梓）合唱，兩人五小時完成錄製默契十足，MV拍攝時，兩人在西門街頭上演「牽手、夾娃娃、玩遊戲機、互餵美食、貼臉合照，其中一幕疑似接吻、彼此深情對望，惹哭許多網友。古曜威透露這是朋友的真實故事翻拍，上演著一般人的甜蜜愛情點滴，但最終另一半卻是忽然消失，MV故事彷彿隨時都會發生，因此格外觸動人心，希望大家有一天若想分手了，一定要告知對方，千萬別不告而別。

梓梓曾跟青梅竹馬的國小同學，有過一段感情，在一起前，梓梓就有心理準備，如果沒有結婚，可能會失去一個很好的朋友，最後由於太熟悉彼此，導致個性上不合分手了，但對方的家人，在分手後，還是很照顧我，因此梓梓感謝曾經有一個人，陪伴她走過一段難忘時光，所以在錄製路過人間此首歌曲時，格外的有所感觸。

古曜威與梓梓因之前一起上《娛樂百分百》玩遊戲而成為好友，去年梓梓也為古曜威的發片記者會站台，這次錄音前，古曜威特地詢問梓梓「你會唱歌嗎」？沒想到得到的回應是「還可以」，讓古曜威只能硬著頭皮完成合作，沒想到錄音當天，梓梓一開口演唱，讓古曜威與在場的工作人員們愣住直呼：「這歌聲真的還不賴！」兩人除了合唱，更一起拍攝MV，劇情中兩人牽著彼此的手、一起夾娃娃、玩遊戲機、互餵美食、貼臉合照，穿梭於西門街頭，更有一幕疑似接吻，彼此深情對望時的眼神，讓網友們紛紛留言：「我真的哭了，好感人。」

古曜威（左）與董梓甯合唱並一同拍攝MV。（單純夢想文創事業提供）

(中時 )