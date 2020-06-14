金門縣衛生局明天舉辦世界無菸日，宣傳海報將「菸」品健康福利捐錯印成「因」品健康福利捐。（李金生攝）

國立《金門大學》今年畢業紀念冊，竟印成《屏東科技大學》，而且英文還拚錯字，讓花900元購買的畢業生抱怨好崩潰!無獨有偶的金門縣衛生局明天舉辦世界無菸日，宣傳海報將「菸」品健康福利捐錯印成「因」品健康福利捐，也讓民眾批評公家機關做事馬虎!

金門大學昨天才剛舉辦畢業典禮，畢業生和家長開心參加，熱鬧氣氛中也有些離情依依。但有人發現畢業紀念冊封面背板，除有中文的國立金門大學，還用英文印著「國立屏東科技大學」，而且科技還少打一個「y」，讓人看了十分傻眼，以為錯拿別的學校紀念冊。

此事很快在網路平台傳開來，有人笑說自己飄洋過海來金門念大學，沒想到4年後拿到的卻是台灣本島的屏科大畢業紀念冊，不知道算不算是金門版的《少年Pi的奇幻漂流》？讓人質疑900元是繳心酸的嗎？有人則慶幸還好沒買，真的很肯定自己的先見之明。

另也有同學認為承印廠商可能是同一家，才會發生誤植，只是不知道當初是如何校對、驗收，最後竟能交付印刷和發送，這下讓畢業生想忘記「母校」都很難。

金門縣衛生局不落人後，明天要在寧中小舉辦「世界無菸日」，宣傳海報卻將經費來源的「菸」品健康福利捐錯印成「因」品健康福利捐，同樣讓鄉親看得霧煞煞，質疑是「新項目嗎？」、「公家機關做事可以再馬虎、隨便一點！」

金大主任祕書蔡宗憲表示，畢業紀念是畢聯會統籌處理，各項事宜校方均未過問，相信畢聯會會妥善解決。金門縣衛生局也趕緊更正錯字，希望明天不會鬧笑話才好。

(中時 )