新北市政府今（14）日在深坑老街推出振興二部曲「新北安心fun 尋龍輕鬆buy」活動，結合20個商圈推出振興方案，新北市長侯友宜表示，今天特別到深坑商圈，包括「深坑四寶」黑豬肉、綠竹筍、文山包種茶、豆腐促銷活動，希望大家來此消費，消費150元，就送100元，「俗又滿意、又大碗」，還有抽大獎活動，商圈的促銷，政府一定扮穩行銷的角色，讓商圈在振興經濟中立即回穩，更能帶動更大的消費群。

對於三倍券找不找零引發熱議，侯友宜表示，中央的振興三倍券還未正式核定下來，找不找零有很多討論空間，如何帶動商圈買氣，才是最重要的方向，在三倍券還沒發放之前，新北市不斷擴展更多優惠，帶動買氣，就像百貨公司的周年慶，促進消費群的購買力。

振興券7月15日才要上路，新北市目前已在做自己的振興方案，媒體問侯，中央是否速度太慢？侯友宜說，振興經濟，地方一定先帶頭超前部署，像昨天的影城和露天汽車電影趴，今天也特別結合新北市的20個商圈，不但補助辦實體活動，也在折扣戰裡促進更多人能夠享受更優惠的待遇，我們不能等中央，自己先帶頭做起。

(中時 )