韓國瑜遭到罷免，並卸任高雄市長一職後，未來的動態成為外界關注的焦點，但也有人認為他的政治生涯已經結束。國民黨台北市議員游淑慧表示，她並不這麼看，並提出2點理由。

游淑慧今(14日)在臉書上表示，罷免投票前幾周，她赴高雄拜會韓國瑜時，韓國瑜告訴她藍軍支持者恨鐵不成鋼的心情，也談到即使敗選也還有很多潛藏支持者，不要失意和灰心。當游淑慧詢問到罷免案的問題時，韓國瑜淡然地回應，高雄市政他問心無愧，一切都讓市民來決定。對此，游淑慧回想起以前曾看過的一段話，並感嘆或許從政之人都要有所準備。

對於黨內評論韓國瑜政治生涯結束的傳聞，游淑慧則回應，「但，我並沒這麼看……結不結束不是看高雄的投票結果」，並指出要從這兩個點來看，一是看他的支持者有沒有離開；二是看韓國瑜還想不想為台灣做事情。游淑慧也說，無論未來如何，作為朋友、作為晚輩，她都支持他先休息、療傷沉澱。

網友們則回應，「我只有一句話：隨時等待穿雲箭的號角響起」、「不相信公理正義喚不回，如果喚不回，我們國家也完蛋了」、「沒有韓流只有民心思變！我相信心存正氣的韓市長終將回歸」、「韓市長只在乎為民做實事，豈是只在乎什麼政治生命之流的格局可以類比的！」

(中時電子報)