境外生返台就學，有了新契機！教育部長潘文忠今表示，目前正持續規畫讓境外生返台，而暑假是最好時機，將在這段時間將讓他們分批入境，其中以應屆畢業及來自疫情低風險的國家學生列為優先對象。此外，他並未排除7月起就讓境外生入境。

受新冠肺炎疫情影響，有2.6萬個境外生無法入境就學，其中包括8000個應屆畢業生。同時，各大學在新的學年也招了1.6萬個新生，等著在9月前入境。也就是，目前有4.2萬個境外生，等著進入台灣，來完成或繼續他們的學業。

境外生返台一事，在行政院6月3日的跨部會會議未做成決議，引發各界反彈，包括公立大學校院協會、私立大學校院協會及境外生權益小組，甚至連執政黨的立委都陸續發聲，強烈要求政府讓他們入境，至少先讓8000個應屆畢業生返台將事情處理好，他們人生才可以進入下一步。

教育部聽到各界聲音，潘文忠今天參加國北教大圖書館空間改造活動後接受媒體採訪，他表示，關於境外生返台，教育部正進行更細部的規畫，跨部會也持續在整合意見中，希望善用暑假這段時間，讓境外生分批入境。

潘文忠說，境外生入境後，仍需要進行14天的隔離，由於檢疫量非常大，因此需要有「分批」的概念，其中將會優先讓應屆畢業及疫情穩定、低風險國家的學生進來。

之前教育部提出7月讓境外生入境，但行政院跨部會會議未做成決議，代表7月不可能讓他們進來了嗎？潘文忠並外排除7月讓境外生返台，他表示，境外生入境時機，由中央流行疫情指揮中心來決定，但教育部會盡量爭取時效，以讓學校宿舍或檢疫旅館能更妥適安排。

不過潘文忠也說，現在國際疫情不斷在變化，有些國家原本穩定了，突然又冒出案例，「我們也不能冒風險，就讓所有境外生都進來」。中央流行疫情指揮中心正在做國際疫情研判及統整，但整體而言，疫情後讓境外生都能返台就學，是政府各部會的一致共識。

(中時 )