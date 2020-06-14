萬芳今年出道30週年，原計畫以二度攻蛋方式在台北小巨蛋與粉絲慶祝，但受到新冠肺炎疫情影響，忍痛延期到明年6月12日舉辦，但在這個演藝生涯的重要時刻，萬芳在與團隊開會後決議，把13日這個原本齊聚小巨蛋的日子，改以策劃「今天 誰都可以來」談唱會，大家不用出門透過直播方式與樂迷們另類歡聚；萬芳昨在鏡頭前暢談近況，與粉絲們無話不談分享著心情，更精心挑選歌單，接連演唱〈我們不是永遠都那麼勇敢〉、〈知道不知道〉等8首好歌，陪伴大家歡度美好的週六夜晚。

昨演出挑選在一間雜誌圖書館，萬芳恣意地坐在其中說唱著，穿著一身綠意盎然花朵春裝的她，感性表示：「今晚本來大家要相聚在小巨蛋，但因為疫情緣故延期，希望大家沒有跑到小巨蛋，我們改相聚在線上，今晚會演唱一些歌曲小小聚一下。」談及開唱原因，除了小巨蛋大場地外，也做過北中南巡迴演出，自己特別喜歡一種靠近的氛圍，能從中跟大家說些什麼。為了往後能近距離分享，她昨正式宣布將成立社團，未來在這個小圈圈裡將有更多新專輯相關資訊與從歌曲延伸出的關於生命與生活更深刻的分享討論。

她昨首唱「催淚彈」等級新歌〈阿峰今天沒有來〉，作詞人黃婷入鏡分享歌詞的背景，朋友圈中大夥例行性看陳昇跨年演唱會，其中一名友人當時卻因心肌梗塞而無法參與，感動了許多線上的網友，萬芳說：「有一首歌能讓大家好好思念一個人，也更珍惜身邊還能相聚擁抱的朋友，這兩年身邊真的蠻多人離開，也讓我懂得更用力珍惜。」接著邀請嘉賓新生代唱作人詹森淮現身，兩人合唱〈什麼將把你帶走〉一解歌迷對於新作品的等待，昨直播平台LINE MUSIC突破15萬人次上線觀看，相當吸晴。

萬芳13日舉辦談唱會。（何樂音樂提供）

萬芳13日舉辦談唱會。（何樂音樂提供）

(中時 )