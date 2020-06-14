苗栗縣政府文化觀光局在苗栗縣歷史建築苑裡鎮山腳國小日治後期宿舍群，辦理文化資產自主防災演練，帶領師生演練疏散避難、緊急應變、通報等程序動作。（縣府文觀局提供／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗縣政府文化觀光局在苗栗縣歷史建築苑裡鎮山腳國小日治後期宿舍群，辦理文化資產自主防災演練，帶領師生演練疏散避難、緊急應變、通報等程序動作。（縣府文觀局提供／何冠嫻苗栗傳真）

農糧署苗栗辦事處為苗栗縣歷史建築，充滿日式與現代風貌，苑裡鎮的山腳國小更是典型日式宿舍建築，也是縣內重要日式木造文化資產，苗栗縣政府為降低歷史建築在災害時，造成生命財產及建物的損失與損壞，每年定期辦理自主防災演練，期盼能藉此完善保存縣內文化資產。

農糧署苗栗辦事處建於1959年，建築外觀具有當時的風格特色與時代價值，見證民國40到50年代的糧食政策及台灣糧食管理史的演變。建物為獨門獨院的辦公廳舍，延續日式桁架建築與現代制式裁切木料的鋼筋混凝土與磚木混構建築，結合了現代建築風貌。

辦事處人員在苗栗縣文資中心輔導團隊國立聯合大學，以及中華民國消防設備師公會全國聯合會的指導帶領下，完成自主防災演練活動。

由於山腳國小日治宿舍群使用者為學生，苗栗縣文資中心輔導團隊國立聯合大學將自主防災演練聚焦在疏散避難方面，讓師生在模擬日式宿舍發生火災的情境中，演練疏散避難、緊急應變、通報等動作。

文觀局表示，山腳國小4棟日式宿舍分別完成於1937（昭和12）年至1941（昭和16）年間，每棟為雙拼式格局，地板挑高，牆壁為編竹夾泥牆，外覆檜木板，屋頂為文化瓦，東南棟屋脊瓦留有氣窗孔，建築風格極具特色。

因此，藉由文化資產自主防災演練，除檢視日式宿舍內的滅火器、偵煙器及警報裝置等消防設備外，更降低學生面臨災害的驚慌失措。文觀局長林彥甫表示，有了基本的防災意識，在面對災害發生時，除保護好自己，降低生命財產損失外，並減少建物的損壞，期盼苗栗縣文化資產能完善保存，讓後代得以藉珍貴的文化資產，瞭解家鄉過往的歷史脈絡。

(中時 )