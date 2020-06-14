宥勝帶著蕾媽、兩個小孩一起參與大甲媽祖遶境盛事。（摘自臉書）

宥勝帶著蕾媽、兩個小孩一起參與大甲媽祖遶境盛事。（摘自臉書）

宥勝昨（13日）帶著老婆蕾媽、女兒蕾蕾、兒子剴剴一家四口一起參與大甲媽祖遶境盛事，他坦言是臨時起意，為了幫過兩天就要動心臟手術的蕾媽祈福，因此衝到彰化參加媽祖遶境，他昨晚在臉書表示：「謝謝所有在路上遇見的你，以及現在被我們直接破門而入，還準備炒豬睪丸給我們吃的熱心居民。為所有台灣人以及世界祈福。」據了解，宥勝與家人僅會參與兩天遶境盛事，就會回台北味蕾媽手術預作準備。

宥勝表示，因為他們本來就打算帶孩子體驗台灣在地的一切，「加上大甲媽祖對我和蕾媽有特殊意義，所以看到媽祖突然遶境，我們就決定帶孩子走一段，並且為手術祈福。」至於大甲鎮瀾宮對他們的特別意義？他透露：「鎮瀾宮算是我們兩個的定情宮啦！」原來他當年第一部演出男主角的戲劇就是在鎮瀾宮求的，後來他就與當時仍是經紀人的蕾媽一起去還願，一直到現在仍都會帶小孩去，「從來沒參與遶境，就想說今年來吧，因為人可能會少一些。」

他說，兩個小孩也知道媽媽即將動手術，不過因為夫妻倆表現得很放鬆，所以小孩也不會緊張。至於露營車冒險計畫，會等蕾媽開完刀再看情況，「還是會繼續冒險，畢竟孩子會一直長大，無法等，但必須是在一家人都健康的狀況下，所以都等蕾媽手術完後才能決定」。這次遶境他們仍然都睡車上，但回北部就會住爸媽家。

(中時 )