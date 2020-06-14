「醫材部分負擔設限」的健保新政喊停，台灣民意基金會董事長游盈隆今天表示，昨天下午衛福部長陳時中做出暫緩實施的結論，蔡英文總統隨即表達肯定之意。具体説明了誰才是老大，誰説了算。從這個短命公共政策的推出到結束，顯示「順時中」已成過去，「逆時中」方興未艾。

游盈隆今天在臉書指出，喧騰兩天的「醫材部分負擔設限」的健保新政昨天喊停，幾近胎死腹中，衛福部從部長以下相關決策官員黯然神傷。

他說，這起公共政策爭議，因發動者是當紅的陳時中，而驚動利害相關的各界，總統蔡英文急急如律令當晚臉書喊話，下令行政院長蘇貞昌和陳時中緊急研商，做善後處理。昨天下午陳時中主持會議，邀各界代表出席，做出暫緩實施的結論，蔡英文隨即晚間在臉書表達肯定之意。具体説明了誰才是老大，誰説了算。

游盈隆表示，這項健保改革倡議，根據健保署決策官員的說法，立意良善，是站在一般民眾的立場，保障消費者權益，避免被廠商或利害關係人不合理剝削。但立刻引起強大醫材利益團體杯葛，驚動蔡英文總統，半路攔截，最後終於束諸高閣。再者，因這項健保改革推出時間很短，一般民眾來不及瞭解，就已鳴金收兵，也沒能形成有利改革的意見氣候。

從這個短命公共政策的推出到結束，他有簡單三點啟發：

第一、「順時中」已成過去，「逆時中」方興未艾。順時中已成過去，主要是因為防疫聖戰已經階段性結束；而在非防疫領域，阿中並非無所不能，他開始會有挫折感，甚至很快會有一種深沈的無力感，因為，他畢竟只是蔡英文執政團隊的一員，層級比他高、權力比他大的大有人在。

第二，陳時中當紅，而且紅得發紫，這是一個不爭的事實。也因為這樣，不乏有好事之徒聲稱，他未來可能參選台北市長、新北市長、甚至參選總統等等，但這些唯恐天下不亂的預測，坦白講，只是亂點鴛鴦譜，亂扯一通。一來，陳時中未必有參選的意願，二來，民進黨內想爭取參選上述那些職位的人如過江之鯽，俗語說：「生吃都不夠，還想要晒干？」，真的是想太多了。

第三，台灣已經過三次政黨輪替，已經有了一個不折不扣的民主政治體系。民主政治就是多元民主政治，各種利益團體爭相透過立法過程爭權奪利，強者出頭，弱者飲恨，是很常見的事。「醫材部分負擔設上限」所引起的爭議，和昨天最後的妥協，就是一個好例。誰是誰非，各執一詞，最後還是依實力原則。

他認為，令人阨腕的是，陳時中明明是做了一件對的、好的、有利於一般人的決定，但依他現有的實力，尙遠遠未能從心所欲。

(中時 )