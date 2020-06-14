大陸知名女星白冰2013年與名模丁一結婚，生了一個女兒，而34歲的她最近參加女團選秀節目《乘風破浪的姐姐》，竟無預警自爆數年前已經離婚，而震撼消息讓前夫與鄭元暢的往年緋聞再度被翻出，低調的鄭元暢為此難得發聲，丁一也還原真相，不惜提告。

白冰表示跟丁一已經離婚多年，當單親媽追求個人事業。(取材自白冰微博、丁一微博)

白冰在最新一期節目中，談及外界對她的觀感，表示眾人多認為她是養尊處優的富太太，在家帶娃不必工作，讓白冰感到相當冤枉，突然警吐幾年前已經跟丁一離婚，跟家人一起用愛撫養孩子長大，「然後我可以選擇自己喜歡的事業」，白冰表示這幾年其實一直有拍戲，只是沒被眾人注意到，也因此決定參加節目，希望打破外界對她的印象。

白冰離婚消息曝光後，遭殃的竟不是夫妻倆，而是第三人鄭元暢，原來是2016年他跟丁一疑似互動太親暱爆出同志情，如今烏龍舊聞又被翻出，讓鄭元暢忍不住發聲，表示：「今天又從網友這裡學到一個新詞：腐眼看人基」，還貼出一張圖文「你們開心就好」，頗為無奈。

事實上，當年鄭元暢的經紀人已經否認過傳聞，說小綜本就親和，不只跟丁一，跟工作人員也是摸頭碰手地互動，是很平常的舉止，無奈如今舊聞又被挖出，而丁一在新聞發酵2天後發了聲明，強硬表示：「針對網上關於本人性取向的不實傳聞，此消息完全捏造，後續工作將交由律師處理，不再做過多回復」，跟白冰則是以朋友跟家人身分一起照顧女兒，不希望此事占用公共資源。

(中時電子報)