中國5月原油進口量創歷史新高、石油輸出國組織及夥伴國（OPEC+）7月維持減產目標970萬桶/日等因素影響，帶動國際原油價格持穩墊高。中油宣布，國內各式汽、柴油價格每公升同步調漲0.8元。調整後，中油參考零售價格為92無鉛汽油每公升21.4元、95無鉛汽油每公升22.9元、98無鉛汽油每公升24.9元、超級柴油每公升18.8元。

此外，台塑化（6505）稍後也應會跟進同等調整方案。15日凌晨1時起，參考零售價格為92無鉛汽油每公升21.4元、95無鉛汽油每公升22.8元、98無鉛汽油每公升24.9元、超級柴油每公升18.6元。

中油表示，本週調價指標7D3B週均價從每桶38.85美元上漲至40.33美元，台幣兌美元匯率升值0.157元，國內油價依公式計算漲幅為2.61％；按浮動油價調整原則，汽、柴油每公升原應各調漲1.5元及1.6元。惟經考量亞鄰最低價限制，本週汽、柴油僅各調漲0.8元；另0.7元及0.8元皆由中油吸收。

因全球疫情仍未趨緩，市場擔憂第二波疫情爆發的風險，可能再度衝擊石油需求，紐約商業交易所（NYMEX）7月原油期貨6月11日收盤下跌8.2％，成為每桶36.34美元；歐洲ICE期貨交易所（ICE Futures Europe）近月布蘭特原油下滑7.6％，每桶38.55美元。

據美國能源部預測數據，截至6月5日當週，美國原油日均產量較前週減少10萬桶至1,110萬桶，創2018年10月來新低；年減120萬桶，較3月中創新高1,310萬桶減少200萬桶。美國能源部6月報告將2020年美國原油日均產量預估較前月下調13萬桶至1,156萬桶；2021年的日均產量預估也較前月下調6萬桶至1,084萬桶。

(工商 )