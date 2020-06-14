彰化市1名詹姓男子昨（13）日晚間11時許開小客車要行經南美路平交道，當時正好有一輛回送車的太魯閣號要通過，平交道上響起警鈴聲，但詹男竟搶快要通過，沒想到柵欄就直接放下來，詹男的座車就卡在平交道中間，遭迎面而來的太魯閣號撞上。所幸詹男第一時間已先跳車躲在一旁，並無受傷，他向警方辯稱是因為沒聽到警鈴，才會闖平交道，訊後警方認定他涉及公共危險罪，將依法送辦。

警方調查，昨晚間11時許，台鐵彰化至花壇路段因事故延遲，原來就是因為詹男駕車行經平交道時硬闖，導致車與人卡在平交道內，奔馳而來的太魯閣號直接往小客車上撞，造成火車、汽車2輛毀損嚴重，而詹男則毫髮無傷。

太魯閣號張姓司機員向警方表示，這輛火車是回送車，準備進廠保養，車上並無乘客，當時北上經過彰化南美平交道時，發現有輛小客車闖越平交道，因煞車不及直接撞上去。詹男向警方辯稱當時開車跟著前車要穿越平交道，但沒聽到警鈴響起，接著柵欄放下，導致他卡在平交道內動彈不得，就被火車撞上。

對詹男的說法卻被目擊民眾打臉，目擊者表示當時他的車開在詹男小客車前方，過平交道就聽到警鈴，柵欄放下才發現詹男被卡在裡面。詹男一度還試圖倒車，卻未撞斷柵欄，隨即被火車撞擊。警方表示，詹男並無酒駕情勢，但認定詹男闖越平交道肇事，已涉犯公共危險罪，將依法送辦。

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(中時電子報)