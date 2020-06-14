中國證券登記結算有限責任公司最新發佈5月投資者統計情況顯示，當月A股新增投資者帳戶數量121.41萬個，相比3、4月新增投資者數量銳減，但比去年同期依然增長5％。根據《券商中國》報導指出，今年前5個月A股新增投資者帳戶數量已經超過644萬個，相比去年同期減少28萬個帳戶，但在新冠疫情影響下，還能有如此增量，或能表明投資者對A股看好。

但之前也有券商人士分析，單看投資者開戶數的數字實際意義並不大，證券資產在1萬元（人民幣，下同）以上的投資者帳戶有多少，才是具有參考意義的核心指標。

此外，近日大陸中信證券預計，未來1年內A股累計資金淨流入4400億元，下半年流入規模較大，外資和產業資本是重要的增量資金來源，預計下半年淨流入分別為1300億元和800億元。

另值得一提的是，受到上周美股及歐洲股市大跌影響，A股各主要指數表現受到影響，但依然展現出韌性。光大證券研報認為，雖然市場存在短期調整壓力，但投資者對此無需過度擔憂。

(旺報 )