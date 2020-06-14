籃網控衛厄文(Kyrie Irving)對於復賽大唱反調，其實他自己在2月就因肩膀手術報銷，本季只打了20場。厄文更在80人遠端會議時提出一個奇怪的論調：「聯盟只有20人拿到薪水，這是他們專門設計用來分化我們的制度。」

厄文這句話令人費解，意思是說聯盟只有前20位球星拿到該有的薪資，其餘都是低薪，導致球員之間被階級割裂了，而且一切都是資方的陰謀。

美媒NBC是這樣解讀的：「第40位高薪的年薪大約2600萬美元，第80位高薪的大約1500萬美元，第160位700萬美元，菜鳥底薪90萬美元。相較之下，厄文第18名，3200萬美元，確實有階級的差距。」

然而NBC也吐槽：「就算是90萬美元亦是很驚人的數字！」厄文似乎忘了NBA是個高薪的行業，他們放在一般社會根本也是另一個階級，說這種幹話只是被球迷嘲笑。「他懂什麼？他還以為地球是平的。」

(中時電子報)