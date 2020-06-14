新竹市竹蓮寺14日特別辦理「端午救濟米發放及義剪」活動，竹蓮寺主委、市議長許修睿（左）一早就帶領所有志工人員搬米，務必讓所有需要的民眾都能領到救濟物資。（竹蓮寺提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市竹蓮寺14日特別辦理「端午救濟米發放及義剪」活動，曼都髮型的設計師特別到場提供愛心義剪。（竹蓮寺提供／陳育賢新竹傳真）

夏日將至，因近日疫情趨緩，新竹市竹蓮寺14日特別辦理「端午救濟米發放及義剪」活動，由於今年受到疫情影響，弱勢者收入驟減，主辦單位預估領取人數將暴增，此次白米特別準備了6萬斤，希望幫助每位弱勢朋友。

竹蓮寺主委、市議長許修睿表示，因疫情衝擊造成許多清寒家庭及弱勢者收入驟減，預期今天領取的人數將會暴增，因此他特別指示發送的白米增加到6萬斤，此外，還有善心人士贊助營養口糧，曼都髮型的設計師則提供愛心義剪。

今天一早許修睿就帶領所有志工人員安排動線及分配工作，務必讓所有需要的民眾都能領到救濟物資。

為發揚觀音佛祖聞身救苦的精神，竹蓮寺每年3節前都會發放救濟米，及春秋兩季前往新竹偏鄉山區國小及教養院針對弱勢對象進行物資發放，年底更在廟前舉辦獨居老人、寒士及清寒家庭尾牙宴，招待所有甘苦人，並定期與街友服務單位，訪視並協助就業就醫，新竹地區公益單位也經常與竹蓮寺一同舉辦各項公益活動。

另，為發揮大愛之精神，許修睿近年針對消防救護工作更不遺餘力，2018年先捐贈1部救護車予新竹市消防局之後，2019年再次捐贈1輛消防先鋒車，協助地方作緊急救護工作，將若不幸發生的意外、災難傷害減到最低。

(中時 )