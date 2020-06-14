大陸稅務部門近日要求電商賣家為刷單行為補稅的消息傳出，讓正在衝刺「618」大促的天貓、淘寶、京東的網店商家徹底慌了。據了解北京第一批通知了2000家企業，一次性按支付寶進帳額度補稅。有網友表示，連2017年數據都有，看來稅務局早就準備好了，雖說現在電商競爭激烈，促成刷單等問題，但刷單本質就是造假騙人，被查也是早晚的事，就怕刷單賺的錢連罰款都不夠交。

近日據大陸媒體報導，華北某市多名網店店主在5月收到當地稅務部門通過電子稅務局發送的「風險自查提示」，提醒存在缺少記錄營業收入問題，要求企業自查3 年以來存在的漏報問題並補繳稅款與滯納金。

據《中國基金報》報導，該消息具體來說是指在天貓、京東等電商平台開設網店的企業，向稅務部門申報的銷售收入與電商平台統計的銷售收入差異較大，需補繳營收差額產生的增值稅與企業所得稅。

這背後關鍵就是由於一些網店沖排名大量刷單，被稅務局用大數據監測出來，發現2017至2019年間，店鋪平台流水對不上公司收入繳稅，現在稅務局開始要秋後算帳。

因為網店均採取線上方式經營，真實銷售收入資料只有平台和店鋪自己掌握；另一方面，網店上報稅務部門的銷售收入往往只是開發票的那部分收入，而絕大部分消費者是不要求店家一定開票的，差值由此產生。

(旺報 )