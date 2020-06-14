歷經3年施工，以總經費6000多萬進行空間大改造的國立台北教育大學圖書館，今天舉行重新開幕，兩位校友教育部長潘文忠及內政部長徐國勇均出席，潘文忠建議徐國勇，將這個案子列為內政部都更的典範。

國北教大圖書館為1989年6月落成的7層樓建築，至今已逾30年歷史。在教育部經費補助下，自2015年起採分批、持續改造1至7樓空間，最大特色是打造台灣首間圖書、資訊與藝術三結合的圖書館。

國北教大校長張新仁表示，圖書館在改建過程中，並未關閉，而是一邊開放、一邊改建，難度相當高。改建完成的圖書館，1樓大廳有來自紐約大都會美術館具有百年歷史的米開朗基羅作品復刻石膏雕像《白晝》Day，以及皮薩諾的《天堂》與《地獄》兩幅石膏浮雕，相當具有特色。

徐國勇表示，在內閣同時有兩位校友是部長，除了台大外，就是國北教大了。對於圖書館改建完成，他表示，「我有點羨慕、嫉妒、不甘願」，因為以前在學時，國北教大的圖書館很小，現在竟然改建得這麼漂亮，差很多。

潘文忠則說，當國北教大3年前提出要改建圖書館時，他內心想，「不如打掉重來還比較快」，因為改造老房子，「相當於是穿衣服在改衣服」，很不容易。現在國北教大圖書館改建完成，他建議內政部應納為都更的典範。

(中時 )