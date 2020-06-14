時序尚未來到端午，怎能錯過甜滋滋的冰粽呢？采采食茶今年精心研發「果漾茶香冰粽」，選用台灣蜜香紅茶、文山包種茶與當季水果：百香果、芒果、青梅等，研製出茶香與果香完美融合的晶瑩冰粽，為端午佳節注入一股沁涼氣息！

首先「蜜香紅仙人掌慕斯」在Q彈的冰涼外層下，透著粉嫩的仙人掌慕斯，與台灣蜜香紅茶風味卡士達結合的內餡，紅茶香氣濃郁而甜味恰到好處。而「茶香卡士達青梅凍」是以台灣在地青梅醬與文山包種茶香卡士達，激盪出森林系的清爽風味，梅子與茶香滋味鮮明活躍。「百香芒果椰風慕斯」則選用天然的蝶豆花，將椰子慕斯渲染成粉藍色的小宇宙，包覆百香芒果庫利，帶點微酸滋味且口感清新。

端午必吃Q彈慕斯冰粽！加碼4款茶香蛋糕搭絕配桂花烏龍（圖／品牌提供）

先前繼推出多款口味獨特的馬卡龍後，當然也少不了清新感十足的夏季蛋糕甜點！尤其女孩們一看就忍不住尖叫的「美人茶香玫瑰花冠」實在太美！玫瑰花冠的造型以天然玫瑰水混入蛋白霜製成，切開花冠，見到的是覆盆子風味庫利、奶霜餡、東方美人茶抹醬與杏仁餡；入口先是玫瑰香氣，接續引領出水果調的東方美人茶香，口感相當多層次。

端午必吃Q彈慕斯冰粽！加碼4款茶香蛋糕搭絕配桂花烏龍（圖／楊婕安攝）

端午必吃Q彈慕斯冰粽！加碼4款茶香蛋糕搭絕配桂花烏龍（圖／楊婕安攝）

喜愛戚風蛋糕的朋友必吃「梨山烏龍洋梨卷」！捲入梨山烏龍茶粉調製的鮮奶油餡，白酒蜜漬過的洋梨丁排列其中；梨山烏龍的淡雅香氣夾著香甜的西洋梨口感，相當耐吃又清新爽口。另一款「厚咖啡榛果戚風」也超推～同樣在夾層加入奶油霜，以研磨成粉的巴西咖啡豆調味，入口盡是濃郁的咖啡香，點綴著主廚炒製的焦糖榛果碎，增添了口感與餘韻！

端午必吃Q彈慕斯冰粽！加碼4款茶香蛋糕搭絕配桂花烏龍（圖／楊婕安攝）

而編輯私心最推的是「東方美人香檸塔」！保留經典法式檸檬醬，將傳統塔皮以東方美人茶入味的沙布列餅乾取代，酸甜綿密的檸檬醬與茶香沙布列融合出多層次的香氣與口感，而強烈的檸檬滋味更是嗜酸者的最愛！

端午必吃Q彈慕斯冰粽！加碼4款茶香蛋糕搭絕配桂花烏龍（圖／楊婕安攝）

最後別忘記搭配「阿里山桂花烏龍茶」，茶人運用「窨香」技法為阿里山烏龍點綴上桂花香氣，除了烏龍的茶香與韻味，更增添了桂花輕柔高雅的淡香，采采除了與「手取」茶罐一起搭配的禮盒外，同時在炎熱的夏季限量推出阿里山桂花烏龍冷泡茶，為難耐的暑氣灑上一片清新。

端午必吃Q彈慕斯冰粽！加碼4款茶香蛋糕搭絕配桂花烏龍（圖／楊婕安攝）

(中時電子報)