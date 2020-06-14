走過超過半世紀的新竹市北門市場，近年因建物老舊、耐震度不足且空間環境不佳，市府決定斥資4550萬重建。（陳育賢攝）

走過超過半世紀的新竹市北門市場，近年因建物老舊、耐震度不足且空間環境不佳，市府決定斥資4550萬重建。（陳育賢攝）

日據時代即已發展為公共市場的新竹市北門市場，在1965年重建後已再走過半世紀，近年因建物老舊、耐震度不足且空間環境不佳，市府決定斥資4550萬重建，未來其不僅仍是傳統市場，更是集合傳統與創新的社區優質空間。

市長林智堅表示，市府近年積極整建全市老舊傳統市場，希望保留傳統市場氛圍，也要讓民眾享受更優質的消費環境，目前進行中的包含關東客家主題市場改造、龍山綜合大樓耐震補強與整修再利用、東門市場耐震補強與整修工程及南門市場耐震補強等相關計畫，市場改造完成後將帶給民眾更優質舒適的購物採買體驗。

產發處表示，北門市場因建築物老舊，耐震能力不足加上地質環境脆弱等因素，整體建築安全堪虞，市府此次爭取前瞻建設經費4550萬投入整建，新建築物1樓樓地板面積將達1242平方公尺，初步規畫可容納64個攤位，2樓規畫樓地板面積約264平方公尺，將可進駐多功能市集與社區集會空間等。

另，建築整體設計強調採光及通風，包括半透明立面、天窗，讓光線自然進入打造整體明亮通透感。

產業發展處長張力可指出，北門市場於日據時期即作傳統零售市場使用，其於1965年重建完成，鄰近新竹北門商圈，為新竹市區最早開發的商業區，為地上1層鋼筋混凝土含磚牆結構建築物，至今已有55年悠久歷史。

但近年便利商店、超市林立及電商崛起，傳統市場硬體老舊及營業機能不足急需強化。未來市場拆除重建細節仍將持續與攤商溝通，妥善安排攤商安置事宜，施工期程預估15個月，未來將配合品牌市集的商街營造，提升整體市場環境形象，打造優良購物環境，創造商機，吸引消費客群。

(中時 )