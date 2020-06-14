「本土劇小林志玲」王晴經過6年的努力及累積，終於能達成長久以來的音樂夢想，即將於19日發行個人首張微寫真EP《小小》。王晴微寫真EP兩首演唱曲目，邀請到知名製作人林依霖Elisa擔綱，林依霖對於王晴擁有好聲線與唱功相當驚艷，覺得老早就應該踏入歌壇，不該僅埋沒在戲劇的出色表現。首度錄音之時，王晴對自己要求甚高，帶著亢奮與焦慮的情緒，反而達不到要求，好性情的林依霖得同步扮演心靈導師的角色，讓王晴卸除緊張焦慮的情緒，放鬆了心情後就順利達標。

而同名主打歌〈小小〉錄音前，王晴不小心感冒生病，沒想到製作人認為開嗓後聲音表現到位、情緒濃郁，非常滿意〈小小〉的配唱表現。而王晴微寫真內容也超有誠意，66頁的精裝寫真，將王晴的各個面向完整呈現，除了外景陽光下清新燦爛的王晴，棚內攝影王晴特別提議，將都市建築物投影打在身穿白襯衫的自己身上，展現出王晴城市都會的另一面。

《小小》微寫真EP從2019年秋天開始籌備，原本計畫2019年耶誕節發行，但因為考量年底發片量大淹沒話題聲量，故將計畫延後至2020閏年的2月29日發行，選擇每四年才有的閏日，也恰巧呼應王晴的發片是相當難能可貴的。然而，計畫趕不上變化，新冠肺炎疫情的延燒，王晴的發片之路，亦不得不又再度延宕。王晴的首張作品，跨越了兩個年度、西洋情人節、二月的閏月、五月的農曆閏四月，時節到了六月立夏之際，幾經波折，終於問世。

而皇天也不負苦心人，王晴EP預購版在一週內即銷售一空，讓她非常開心，特別跟公司要求加碼，重新拍攝原本設定「微性感」的親筆簽名卡，保證讓每個參與預購的粉絲拿到EP都會直呼「凍抹條」。

王晴一直以來最想成為歌手，沒想到卻先在戲劇上嶄露頭角。（愛秀演藝提供)

王晴終於達成夢想，即將於6月19日發行個人首張微寫真EP《小小》。（愛秀演藝提供)

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