開業遙遙無期、斷裂的現金流、交不出的租金、產業整合和網播競爭等因素，成為今年壓在大陸各家影院頭頂的大山。據大陸企查查數據顯示，2020年至今大陸從事與影視相關的公司中，已經有1萬3170家公司註銷或吊銷，遠遠超過2019年全年註銷影視公司數量。

據《證券時報》報導，影院是大陸各行各業逐漸復工後，收益最低的行業之一。從3月20日全大陸500家影院復工第一日算起，500家影院營業前兩日票房分別為1.38萬元（人民幣，下同）和3.1萬元，平均每場電影觀影人數不足一人。另據貓眼數據指出，3月27日在平台統計的194家影院中，有50多家影院票房0收入，80多家影院票房收入在100元以下。

實際觀察據統計，2020年第1季大陸影視行業26家A股上市公司虧損的就有20家，占比近8成。事實上在更早時，影視行業的寒冬早已到來。過去兩年雖然大陸電影事業發展如火如荼，但從行業上市公司獲利來看，可能僅只是賠錢賺吆喝。

這也讓不少大陸上市電影公司極於轉型，例如透過佈局電視劇。今年第1季華策影視、光線傳媒、歡瑞世紀是影視上市公司僅有幾家獲利企業。查看其公司主營業務構成，可發現主要收入來源都不是電影，而是電視劇。

(旺報 )