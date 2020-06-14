苗栗縣政府開辦照顧服務員專班訓練，以提升照顧品質與在地長期照顧的人力資源及專業技能，培養學員相關知識與專業能力，增加就業機會。（苗栗縣政府提供／何冠嫻苗栗傳真）

今年苗栗縣政府針對縣內照服員人力缺口，規畫8班照服員訓練專班，每班提供30至40名訓練機會，讓學員習得專業知識與技能，並輔導考取證照，預計訓練258名長照專員投入長照市場，盼能逐步補足長期照護人力需求。

縣府去年開設照服員專班，學員就業率平均達71.4％，今年補助社團法人苗栗縣孝親關懷協會等8個單位，開辦8班次的照顧服務員專班，預計訓練258名長照專業人員，補足長照市場人力需求，並呼籲長照相關機構提升就業環境，以增加從業人員就業意願及穩定性。

縣府勞工及青年發展處指出，日前照顧服務員專班訓練第二班圓滿結訓，38位學員順利完成97小時的學、術科及臨床實習的課程，並通過考試及格，領取結業證書。勞青處說明，學、術科規畫專業知識、臨床實習課程項目，讓學員更熟悉相關知識與實務技術操作，另外，為強化學員取得就業機會的競爭力，輔導每位參訓學員考取照顧服務員單一級證照。

受訓學員皆表示，短短97小時的訓練課程，成為人生轉捩點，不但在過程中習得一技之長，甚至得到第二專長，對未來再度投入職場時增加許多信心與專業能力。勞青處長彭德俊表示，照顧服務員是「愛與包容」的職業，期盼受訓學員都能與就業市場無縫接軌。

(中時 )