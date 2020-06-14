新冠肺炎疫情帶給保險業的眾多影響中，有一個已經是共識，即有利於健康險的銷售。根據券商中國報導，健康險是近年來增速最快的一類人身險業務，多年來增速保持在40％以上。去年大陸健康險保費收入為7065億（人民幣，下同），在人身險中占比超過20％，預計占比還將進一步提高。而據大陸銀保監會今年初制定《關於促進社會服務領域商業保險發展的意見》，提到健康險的2025年目標要市場規模超過2兆元。

觀察大陸今年第1季，行業的健康險保費2641億元，年增率達到21.6％。上市系保險公司中的2家健康險公司的第1季業務增速也亮眼。其中，人保健康保費收入125億元、年增率37.8％；平安健康保費收入26億元、年增率69.1％。

大陸保險業界預計，未來一段時間的健康險市場空間不小。銀保監會年初文件提到，2025年健康險保費力爭達到2兆元，同時健康保險也將不僅扮演事後賠付角色，還在向事前事中發揮健康管理功能轉變。

照此計算，今後6年時間，健康險市場規模要實現翻1倍以上的增長，2020年到2025年的平均年增速應在17.33％左右。

(旺報 )