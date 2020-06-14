國民黨黨主席江啟臣。（本報系資料照／趙婉淳攝）

民眾黨主席柯文哲 （圖／本報系資料照片）

時力黨主席邱顯智 (吳家豪攝)

根據立院議案查詢系統顯示，第10屆立法院第1會期自2月1日起至今，民眾關心的「實價登錄2.0」、「囤屋稅」等相關法案，時力及民眾黨所提出相關修法草案最為完備。民進黨提案「商辦外租賃案申報義務回歸買賣雙方」，並無提出「囤屋稅」修法，國民黨沒有任何提案。而各黨主席中，時力邱顯智名下無任何房產，另3黨主席名下皆有房產。

時力及民眾黨於本會期分別針對「實價登錄2.0」、「囤屋稅」等居住正義相關法案，提出《平均地權條例部分條文》、《不動產經紀業管理條例》、《房屋稅條例》等修法草案。主要重點在於加強查核預售屋實價登錄價格、賦予主管機關更大查核權限，並針對囤房大戶調高房屋持有累進稅率。

民進黨立委吳玉琴、林宜瑾也分別提出《平均地權條例部分條文》、《不動產經紀業管理條例》修正草案，但內容主要針對社福設施用地徵收取得，以及將商辦外的租賃委託案件申報義務，回歸買賣雙方。與一般民眾認知的「實價登錄2.0」較無關係，也沒有針對「囤屋稅」提出《房屋稅條例》相關修法。

另依據最新一期監察院專刊，各黨主席財產申報中，與房地產相關部分。民眾黨主席柯文哲持有新竹市區農牧用地2309平方公尺(持分24分之5)，台北市大安區自用住宅1處，柯文哲夫人陳珮琪繼承持有澎湖縣馬公市部分持份土地。

時力黨主席邱顯智以前為律師，於今年2月新任立委，監察院尚未公布財產資料。而邱顯智接受電訪回應，過去在執業時，經常出任法扶及義務律師，加上生小孩後家庭開支較大，因此目前仍為無殼蝸牛，於新竹租公寓，約20幾坪空間，每月租金1.5萬。

國民黨主席江啟臣於台中市豐原區、台北市大同區、新北市新店區及深坑區、新店區，共有10處土地6處建物。另江啟臣夫人劉姿伶身兼樺城開發、鉅達建設、萬層建設、萬盟開發、萬雄建設、長榮久盟、兆祥建設、兆崇建設等8家建設開發公司投資人。

民進黨主席蔡英文總統持有台北市文山區35平方公尺及內湖區300平方公尺土地(持分約為5分之2及2分之1)。另投資東道有限公司，每月租金債權收入9萬元。而東道公司登記處為台北市中山北路 3 段59 號，與台北市海霸王餐廳同一地址。另信託財產部分，於台北市松山區、大安區、新北市永和區等地，有建物2處土地4處。

(中時 )