民進黨北市議員簡舒培14日酸，陳撒嬌、討抱，幫柯創造不在場證明，批柯「渣男」，並附上一張在日本九州曾木瀑布清水神社的姻緣卡片，強調「有需要可以去求喔」，暗諷陳佩琪。（摘自簡舒培 台北真速配臉書／張穎齊台北傳真）

台北市長柯文哲妻子陳佩琪13日在臉書再「逆時中」，批評衛福部長陳時中防疫搞雙標，境管標準不一，為了不讓自己跌下神壇，又不想負責任若用這種態度防疫，換她這種沒專業的來都行。民進黨北市議員簡舒培14日酸，陳撒嬌、討抱，幫柯創造不在場證明，批柯「渣男」。

「老公不在家，老婆就發文！」簡舒培臉書PO文大酸，陳佩琪語不驚人「屎」不休、愈講愈辣，甚至胡言亂語，這是為什麼？

簡舒培指出，第一點、陳佩琪是「塞ㄋㄞ」（撒嬌）、討抱，因為老公太久沒有在家陪老婆，所以發文呼喚老公的注意；第二、幫老公創造不在場證明，老公想講又不敢自己講，只好借老婆說出來，但又不想負責，所以老公不在家，老婆就發文，老公就有不在場證明；以上二點不管哪一點，這個老公都有「渣男」的感覺！

最後，簡舒培附上一張在日本九州曾木瀑布清水神社的姻緣卡片，強調「有需要可以去求喔」，暗諷陳佩琪。

(中時 )