大甲媽祖36執士隊伍熱情地比YA。（張毓翎攝）

今年徒步進香的隨香信徒明顯減少。（張毓翎攝）

大甲媽祖神轎抵達崙子大橋中段時，上千名信眾紛紛湧上前，場面熱鬧非凡。（張毓翎攝）

大甲媽祖神轎行經到新港街上，沿徒信眾虔誠跪拜祈福。（張毓翎攝）

張姓民眾連續4年在沿途提供小玉西瓜給信徒消暑解渴。（張毓翎攝）

大甲鎮瀾宮董事長顏清標（前排左三到左一）、嘉義縣長翁章梁及新港奉天宮董事長何達煌等人在迎駕台上。（張毓翎攝）

大甲媽祖神轎14日上午11點30分抵達嘉義縣新港鄉，上萬名信眾聚集在雲林和嘉義交界的崙子大橋，場面熱鬧沸騰，嘉義縣長翁章梁等人在橋上迎駕，大甲鎮瀾宮董事長顏清標也現身掌轎；顏說，今年遶境時間宣布有些匆促，期間若造成不便之處，也請民眾見諒，謝謝每位信眾的支持，祝大家平安健康，賺大錢。

大甲媽祖9天8夜遶境進入第4天，大甲媽祖神轎以往都中午12點至1點到新港崙子大橋，今年隨香信徒減少，提早近1小時抵達，大甲媽祖神轎緩緩接近橋上時，場面愈來愈沸騰，立委王美惠、陳明文、新港奉天宮董監事等人在大橋中段迎駕，上千名信眾也紛紛湧上前，場面熱鬧非凡。

大甲媽祖行經之處，沿途信眾擺香案迎接，還有許多新港居民，提供冷飲和美食讓信徒免費拿取，「不怕人吃，只怕大家吃不夠」一名張姓民眾已連續4年在沿途提供小玉西瓜給信徒消暑解渴，她表示，雖然預估人潮不如往年，但她還是和過去一樣準備了9箱小玉西瓜。

顏清標說，大甲媽祖遶境精神，就是展現濃濃道地的人情味，他做換肝手術前，特地擲筊請示媽祖，感謝媽祖的保佑，讓他手術後歷經3周休養，就能順利出院，另外，他也要感謝翁縣長和新港奉天宮等單位的大力協助，短短幾天就順利完成相關防疫任務。

新港奉天宮董事長何達煌說，大甲媽祖晚上駐駕新港奉天宮，碰上防疫期，明天上午祝壽大典取消，改自由參拜。翁章梁說，大甲媽遶境在嘉義縣停留2天1夜期間，提醒信眾入廟前務必戴口罩，並落實勤洗手、維持社交距離等基本自我防護措施。

(中時 )