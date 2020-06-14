身體攝取食物營養分很多階段，台大醫院家庭醫學部兼任主治醫師林曉凌表示，像是食物從腸胃消化後，靠血液運送養分至身體各處，每個階段需要的酵素、營養的參與都不同，而讓營養互相合作的運作方式，稱為「協同作用」，更能發揮食物的營養價值。像是胡蘿蔔配肉、香蕉配豆漿、綠茶配檸檬。

●胡蘿蔔配肉

《每日健康》報導，林曉凌在「平衡免疫這樣吃」書中說道，胡蘿蔔裡除了維生素A，搭配肉一起吃還能吸收肉類油脂，在血液輸送中發揮作用。另外像是牡蠣、蝦、肝臟、蛋等富含鋅的食物，也很適合與胡蘿蔔一起吃。

●綠茶配檸檬

林曉凌表示，綠茶中強大的抗氧化素「兒茶素」，能降低心臟病和中風風險，但兒茶素是非常不穩定的化合物，不易吸收。配檸檬一起喝可使兒茶素的吸收率大大提升，原因在於檸檬的維生素C，能使吸收率增加13倍。

●香蕉配豆漿

林曉凌指出，香蕉有豐富的鉀和鎂，豆漿則富含鈉和蛋白質，兩者一起吃可以補充運動後流失的電解質，也可以達到體內鈉鉀平衡。

(中時電子報)