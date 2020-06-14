前高雄市長韓國瑜被罷免後，讓許多挺韓支持者感到震驚又氣憤，除了最早開始有罷免行動的時力議員黃捷外，也陸續點名民進黨的桃園市議員王浩宇、高雄市議員陳致中，台中立委陳栢惟，而挺韓的杏仁哥也製作4張圖卡，喊話「一切都是因果報應」，更有韓粉喊「全面開戰啦！國民黨被修理成這樣還不還手？」。

有「挺韓五虎將」之一的杏仁哥今天(12日)在臉書貼文指出，罷韓團體對於罷免態度是雙重標準，「你們罷免就叫光復，我們罷免就叫報復，一切都是因果報應，霸凌者人恆罷之」。他也PO出自製4張圖卡，分別列出「公民清捷行動、公民罷中行動、公民刪Q行動、公民罷王行動」。

挺韓杏仁哥在臉書表示要罷免時力議員 黃捷。(圖/翻攝 杏仁哥 臉書)

但有些韓粉對於行動標語有些不同意見，「罷免陳致中應該可以用『致終』，讓他議員職務走到終點」、「杏仁哥，罷免王浩宇應叫『封宇』行動，封印他那張嘴」、「韓總被罷免，『浩劫中』都推了一把」。

也有韓粉不滿表示，「某些人把想聽的稱為『民意』，不想聽的稱之『分化』」、「團結就是力量，大家都沒離開」、「全面開戰啦！國民黨被修理成這樣還不還手？」。

(中時電子報)