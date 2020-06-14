台灣女婿吳鳳（右二）實際到冷鏈廠體驗4度C的冷鏈冷藏荔枝，一起推廣台中的黑葉荔枝。（馮惠宜攝）

又到荔枝成熟時，台中黑葉荔枝今年盛產卻因新冠疫情外銷訂單大減，台中市農業局為推廣內銷，除將優高品質冷鏈荔枝導入大型賣場超市上架，14日並找來知名網紅：台灣女婿吳鳳，實際到冷鏈廠體驗4度C的冷鏈冷藏荔枝，來自土耳其的吳鳳說，土耳其不產荔枝，他來台後就愛吃荔枝，如今品嚐到冷鏈荔枝感覺更消暑可口，直說「好希望土耳其也能吃到荔枝」。

台中市荔枝產區主要集中太平、霧峰、神岡、大里等地，品種以黑葉為主，年產量約1萬4 千多公噸，其質地細膩、豐潤多汁、甜度高，唯採栽後其果皮易轉黑，台中市發展「冷鏈式低溫技術」，農家在清晨果實未被太陽晒熱之前採果、摘粒、裝箱，並在上午10點前運至集貨場降溫，在4度C環境下進行分類、包裝，再裝進冷藏貨櫃，可將保鮮期延長達21天，這項技術也讓台中黑葉荔枝遠銷日、韓、新、馬。

但今年因為新冠疫情影響，外銷通路訂單大減七成，台中市農業局為協助農民推廣內銷通路，開拓家樂福、裕毛屋、愛買等多達100家零售通路，要以冷鏈荔枝供應給全台消費者，14日更請來出生在土耳其的網紅吳鳳以外國人不同的視角以及自然不造作的行銷方式讓更多人認識台中的冷鏈荔枝。

吳鳳進入4度C的冷鍵廠房，跟著作業人員挑撿荔枝，並實際品嚐一般常溫荔枝以及台中美荔的冷鏈荔枝，一比較之下，他大減冷鏈處理的荔枝好甜、好消暑，還連吃10多顆，他也表示，如果土耳其也能吃到這樣的荔枝有多好。

台中市農業局長蔡精強說，今年荔枝盛產，除了將冷鏈冷藏處理的荔枝轉到內銷通路販售，並透過辦理荔枝次級品收購榨汁，今年也發展出冷凍荔枝要銷到日韓，經特殊手法冷凍的荔枝可保藏兩年。

(中時 )