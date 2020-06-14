前高雄市長韓國瑜遭罷免，令許多支持者不捨！有網友便直言，真正敢拚敢衝的只有韓國瑜，其他國民黨的人感覺就順風時，大家搶著選贏的機率很大的位子，逆風時，大家就推給其他人。該網友認為，除了國民黨前主席洪秀柱，「我實在覺得國民黨沒有一個人有臉可以嘴韓國瑜什麼」。

網友l881125566在PTT發文指出，很多人在酸國民黨不給年輕人機會，真的是這樣嗎？他說國民黨有青年團，民進黨還沒有，民進黨就直接把年輕人放到艱困選區當炮灰，選贏就自己去經營，「國民黨哪個年輕人敢挑戰一下士林大同區？還是要挑戰一下三重蘆洲呢？」

該網友認為，真正敢拚敢衝的只有韓國瑜，一個人就去高雄了，也沒給他什麼資源。其他國民黨，人感覺就順風時大家搶著選贏的機率很大的位子，逆風時大家就推給其他人說其他人比較適合。該網友直言，「除了洪秀柱，我實在覺得國民黨沒有一個人有臉可以嘴韓國瑜什麼」。

網友則紛紛諷刺表示「這點其實是沒錯」、「洪秀柱不錯」、「你竟然對加入KMT的年輕人有期望？」、「國民黨年輕人只敢在台北深藍選區選啦」、「現在國民黨沒黨產沒錢 靠自己選傾家蕩產風險就怕」。

(中時電子報)