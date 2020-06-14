桃園市蘆竹警分局日前配合桃園市環保局在蘆竹市區道路執行聯合稽查勤務，定點攔查改裝車輛，並針對噪音超標者，取締告發。（警方提供／賴佑維桃園傳真）

桃園市蘆竹警分局日前配合桃園市環保局在蘆竹市區道路執行聯合稽查勤務，定點攔查改裝車輛，並針對噪音超標者，取締告發，同時通知車主限期改善，直至噪音複檢合格才能過關。

其中有2輛小客車以及4輛機車噪音超標，嚴重擾寧，環保局也當場祭出罰單重罰，並且限期改善。針對改裝車深夜擾寧一事，蘆竹分局近期也實施了新策略，除了與環保局合作執行噪音檢測聯合稽查取締勤務外，近來又加入了新創的預防性路障干擾設施，以交通錐、連桿及警示燈等實體器材，在多車道路段設置成區塊型＂防飆＂路障，以實體干擾，防止改裝車於深夜時段在大馬路上聚集競速，或形成隘口，使員警執行口袋取締戰術。

改裝車排氣管噪音擾寧向來為市民所厭惡，蘆竹分局也列入重點取締工作，但是考量改裝車攔檢不易，強力追逐又易生事故，甚至造成第三人危害，因此蘆竹分局不斷思索精進，創新取締策略，設計以路障干擾的方式，來造成對象的問題，進而解決大家的問題。

(中時 )