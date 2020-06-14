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最新49家金融等單位配合三倍券優惠內容曝光！經濟部表示，三倍券綁定信用卡使用，懂用，優惠就厲害，有銀行最高回饋甚至逾千元。

經濟部在臉書上表示，加計有銀行回饋超過1千元，政府回饋的2千元，等於消費者消費3千還能倒賺！省下來的錢，可以買更多。

經濟部指出，由於信用卡於7月1日就開始綁定，為此，今日公布的相關好康資訊，民眾可存下來慢慢看，選擇自己常用的、習慣用的、或是貨比三家挑最優惠的。

(中時 )