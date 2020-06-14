三倍券金融等單位最新優惠內容曝光 15:522020/06/14 中時 王莫昀 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 經濟部公布三倍券最新優惠內容。（摘自經濟部臉書／王莫昀台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 同上 同上 同上 最新49家金融等單位配合三倍券優惠內容曝光！經濟部表示，三倍券綁定信用卡使用，懂用，優惠就厲害，有銀行最高回饋甚至逾千元。 經濟部在臉書上表示，加計有銀行回饋超過1千元，政府回饋的2千元，等於消費者消費3千還能倒賺！省下來的錢，可以買更多。 經濟部指出，由於信用卡於7月1日就開始綁定，為此，今日公布的相關好康資訊，民眾可存下來慢慢看，選擇自己常用的、習慣用的、或是貨比三家挑最優惠的。 (中時 ) #優惠 #回饋 #經濟部 #三倍券 #銀行 也許您會感興趣 財經熱門新聞 華為慘了！驚爆川普凶狠下一步… - 財經 台積電操盤神人已落跑！網看完帳單全跪了 - 財經 台股漲什麼？外資認錯回補外 還有一個關鍵原因 - 財經 慘！友人買這檔2天賠到脫褲 老謝爆遭坑殺內幕 - 財經 掉單華為有救了！台積電5奈米新肥單到手 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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