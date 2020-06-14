「國際學院」學生具備國外交換留學的經驗，對畢業後申請至國外留學有很大幫助。（陳世宗攝）

「國際學院」設有「寰宇管理學士學位學程」及「寰宇外語教育學士學位學程」，皆採全英語授課；協助企業人才國際化及英語師資的培訓。（陳世宗攝）

鳳凰花開又到畢業季，許多大學生選擇到國外留學！靜宜大學「國際學院」因採全英語授課，學生皆需到國外交換留學，不僅具備專業英語能力與國際移動力，多人更考取全球百大名校，堪稱「全球百大研究所搖籃」！「國際學院」學生具備國外交換留學的經驗，對畢業後申請至國外留學有很大幫助。

靜宜大學資深策略副校長暨國際學院院長任立中表示，該院設有「寰宇管理學士學位學程」及「寰宇外語教育學士學位學程」，皆採全英語授課；並整合英文等相關系所資源，提供平台，協助企業人才國際化及英語師資的培訓。

「寰宇管理學程」陳瑋婷考取英國前10大名校、世界百大(排名33)的英國倫敦國王學院碩士班，她大二開始準備雅思考試，同時瞭解各研究所申請條件等資訊。大三積極準備申請所需的成績單、導師推薦信及留學自傳等相關資料。

陳瑋婷指出，影響她最深的是在靜宜課堂聽到老師所分享的留學經歷，尤其是研究所與未來工作的連結。她未來將就讀「國際飯店管理」專業，希望能接觸多元文化，提升國際競爭力，未來有機會能在歐洲實習與工作。

「寰宇管理學程」邱韋瀚則考上世界百大中排名93的英國里茲大學，將攻讀「商業分析」研究所，他表示，商業分析與大數據關聯大，日後較好找工作。他在大學時曾到比利時及美國交換留學，因在英國取得碩士學位只要一年，且可有兩年的工作簽證，有機會在國外工作，累積經驗，未來想創業。

「寰宇管理學程」大四學生江承諭，原本沒想過出國念書，因到瑞士、荷蘭交換留學，並到英國旅遊，啟發他留學英國的念頭。目前已申請錄取全球排名126名的英國瑪麗王后學院「行銷」研究所，畢業後，他想在國外就業或台灣外商公司工作，也希望能創業。

「寰宇管理學程」也有學生因曾在「愛爾蘭都柏林科技大學」擔任交換學生，感受到師生的友善、創意教學及優質環境，並如願考取該校研究所，希望未來畢業後，順利在當地工作。

除留學英國外，也有學生決定留在台灣攻讀碩士。來自馬來西亞的「寰宇管理學程」學生陳聰健，大學期間不僅雙主修財金系，並接觸行銷、資訊、程式撰寫等跨領域的課程、講座及研討會，也順利考取「特許金融分析師1」證照。他選擇就讀台大「國際企業」研究所，將利用兩年時間學習更多專業；博士班再到國外就讀，未來想從事商業顧問工作。

「寰宇外語教育學程」莊建惇則以推甄考取台灣科大「應用外語系」及彰師大「英語學系」研究所。她說，大學四年，學習很多英語教學領域的專業知識，影響最大的是「電腦輔助語言教學」課程，不僅啟發她對英語教學的興趣，也能將資訊科技融入教學，活化學習、促進成效。大學時並獲得「科技部大專學生研究計畫」經費，執行計畫過程，體會到充實專業及追求新知的重要，未來想擔任英語教師。

(中時 )