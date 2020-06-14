3名台東體中學生今早相約至成功鎮都歷海灘知名景點「天空之鏡」海邊戲水，但卻因為大浪來襲，3人不慎落海被浪捲走。警消獲報後，趕赴現場救援，其中2人自己游上岸，另1人則由警消救起，頸部無法動彈，目前3人都送醫觀察，至於詳細情形仍有待釐清。

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(中時電子報)