3高中生台東「天空之鏡」戲水 遭大浪捲走1人送醫急救 15:072020/06/14 中時電子報 CTWANT Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 3名台東體中學生至海邊戲水，卻不慎遭浪捲走，所幸送醫檢查後都平安無事。（圖／翻攝畫面） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 3名台東體中學生今早相約至成功鎮都歷海灘知名景點「天空之鏡」海邊戲水，但卻因為大浪來襲，3人不慎落海被浪捲走。警消獲報後，趕赴現場救援，其中2人自己游上岸，另1人則由警消救起，頸部無法動彈，目前3人都送醫觀察，至於詳細情形仍有待釐清。 更多 CTWANT 報導 返台沒見到父親最後一面、不准去頭七 陳時中「到處吃喝」遭批沒人性 女星白冰自爆離婚！鄭元暢衰捲風波「被網暗指是小三」 前夫硬起來回應了 (中時電子報) #天空之鏡 #戲水 #捲走 #3人 #警消 也許您會感興趣 社會熱門新聞 新莊運動公園廁所反鎖1小時人沒出來 警開門驚見男屍 - 社會 窮夫赴陸工作「月匯回40萬」 妻謎片一眼認出男主角是尪 - 社會 小房間學佛「雙修」 女兒目睹媽與住持狂啪啪 - 社會 這東西…吃了如「喪屍」 媽下班見17歲兒「穿內褲陳屍床」 - 社會 大專男床戰國中女30回 性慾旺盛2天嘿咻1次 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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