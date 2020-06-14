台中市後車頭發展協會理事長、市議員鄭功進，特別攜手慈青老人會新任理事長黃文龍共同舉辦樂活健康、安心「減粽」新生活運動講座，現場特別邀請衛生局長曾梓展擔任客座講師，與超過三百位的銀髮老寶貝，針對即將來臨的「肉粽」節，如何健康又沒負擔的品嚐。

鄭功進表示，東南區65歲以上的長者人口，預計2年內，即將突破3萬人，面對高齡社會的來臨，如何有效延緩長輩的失能失智，顯然已經是國安問題。很開心這次能邀請衛生局長曾梓展局以醫師的角度，分享安心吃粽七原則的，讓台中老長輩們都能過個營養均衡，顧胃健康的端午佳節。

曾梓展強調，市面上粽子種類很多，南部粽

、北部粽、鹼粽、客家粽及養生粽等琳瑯滿目可供選擇，但可別小看粽子雖然小小一顆，但其實熱量驚人，加上不易有飽足感，導致容易吃太多顆而攝取過多熱量，提醒大家吃粽子的時候，要把握7「適量吃粽」、「補充蔬果」、「補蛋白質」、「油脂不過量」、「少用沾醬

」、「均衡飲食」及「多到戶外活動」等七原則，只要依循上述準則，相信長輩一定都能樂活又健康。

現場除了超過三百位銀髮長輩外、還加碼推廣周邊建國、第三以及合作的知名肉粽進行健康蔬食的搭配，還有熱情的桃仙子舞團帶來活力十足的舞蹈教學，落實健康樂活的「減粽」新生活運動。

(中時 )