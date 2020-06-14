吳宗憲14日主持中天綜合台《小明星大跟班》，劉真驟逝後，9日首次迎來冥誕，他談及辛龍當天狀況，「他在家裡很低調，現在要等他自己走出來，我們看了也很難受，期待他可以趕快走出來。」他坦言沒跟辛龍特別聊到劉真冥誕，「現在我最在乎的還是小朋友。」

狄鶯兒子孫安佐13日飲料攤開幕，問及此事吳宗憲笑說：「剛好有到附近才會去，我不知道，知道也不予置評。」隨即轉移話題，似乎不願多談，他與狄鶯前年因孫安佐在美遭逮，因一句「愚蠢」種下彼此心結，事後他解釋，狄鶯仍不埋單依舊暴怒。狄鶯母子是否有機會在《小明星大跟班》上演和解？他淡淡回應：「那是製作單位的事。」

吳宗憲與館長的官司近日剛告一段落，他提及拿到的賠償會拿來做公益，「基本上都是謾罵，在公眾媒體做這樣的事情自然不好，我不應該被大家這樣罵，尤其罵父母親真的是很不好。」至於引發爭議的「網紅沒素養」一話，他解釋，「早就解釋過，這句話是說他們沒有經過比如戲劇、舞蹈的洗禮，我自己身邊也很多網紅朋友。」

(中時 )