吳夢夢分享跟媽媽對話。（圖／翻攝自 PTT）

台灣巨乳網紅、情色付費平台直播主吳夢夢先前宣布進軍SOD，更發下豪語：「我想要成為台灣第一AV女優」，最近有網友在PTT發文，說日本網友都反問：「為什麼台灣的AV女優這麼肥？」沒想到釣出吳夢夢本人親自回應，有人虧她「爸媽心裡苦」，她也分享媽媽知道她去AV界的第一反應不是排斥，還開明激勵女兒說：「要做就做到最好最紅的！」

吳夢夢日前透露圓夢和日本知名片商SOD合作，最近有人在八卦版問被日本網友反問台灣AV女優似乎都太胖？吳夢夢親自回文表示，去年她就去韓國抽脂，但被當地醫生說內臟脂肪太高，加上男友吹捧比較喜歡變胖的她，她就淡忘了是胖子的事實。

進軍SOD後，吳夢夢說要等年底或明年初日本團隊來台後才能開拍，算算還有一點時間，她便加緊腳步進行減肥計畫，因為很害怕被鄉民說中：「自己快樂的圓了夢，但給台灣丟了臉」，除了調整飲食，她也將在健身房重訓的時間增加，希望屆時能以標準體態參加拍攝，並強調：「目前應該不會整型...期望我第一片就吃下整型市場的大家要失望了，我怕動了之後恢復期水腫」。

吳夢夢發文後，有酸民噓她：「你爸媽心裡苦，你爸媽沒有說」，吳夢夢便分享跟媽媽的對話，可見吳夢夢的媽先說：「靠自己賺的錢，沒什麼丟臉的，只是覺得妳太強了吧？妳老白知道嗎？」吳夢夢回：「你女兒厲害吧，全台灣也就我一個」，吳夢夢媽再鼓勵她說：「放心去做吧！要做就做到最好最紅的！」

(中時電子報)