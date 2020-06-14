台南市左鎮區新闢綠28小黃公車上月25日上路，受地方鄉親好評。（劉秀芬攝）

台南市左鎮區新闢綠28小黃公車上月25日上路，受地方鄉親好評，台南市長黃偉哲14日至左鎮果菜市場參加小黃公車宣導活動，鼓勵居民搭乘，市府將再努力爭取經費，開闢更多路線。此外，串聯山區3大景點的山博線觀光巴士月底即將上路，可望為左鎮再帶來更多觀光人潮。

左鎮二寮、草山部分地區山路狹小，連中巴都無法通行，居民外出、就學十分不便。以往台南市小黃公車多半是替代行駛原有的公車路線，為服務左鎮偏鄉居民，這次開通的綠28小黃公車是從無到有的全新服務，自5月25日通車開始，至今服務已達近百人次，左鎮國中還有3位學生早上天天搭乘。

交通局局長王銘德表示，今年爭取小黃公車第2期107萬元經費共規畫6條路線，左鎮區綠28起站為左鎮果菜市場、終站草山活動中心，途中經睦光、內莊子、岡林、公舘社區，路線約18公里，收費比照大台南公車，各項優惠也相同。

綠28目前每日提供6固定班次，同樣提供預約服務，只要2人以上，搭車前一天下午5點前可去電預約，可供預約時段為上午6點到晚間10點，站牌1公里範圍內均可上下車。王銘德表示，如果預約人數有成長，交通局會討論調整班次。

左鎮區長李燿州表示，左鎮人口僅有4000多人，左鎮化石園區1年遊客數卻高達50多萬人，公所也極力爭取在左鎮果菜市場設立公車轉運站，加上串聯化石園區、山上水道博物館、大內南瀛天文館的山博線觀光巴士即將於端午節前上路，希望屆時更方便的交通可以吸引遊客多到左鎮各景點走走、活絡觀光。

(中時 )